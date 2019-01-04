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Супруга Леонида Агутина неоднозначно поддержала Андрея Макаревича и его политическую позицию, а также его главного оппонента Тиграна Кеосаяна, что натолкнуло пользователей на мысль о том, что Варум есть чего бояться.

Недавно Анжелика Варум выложила в соцсети пост, в котором прокомментировала мнение пользователей сети после интервью с Тиграном Кеосаяном, который является, по словам певицы «приспешником власти». Супруга Агутина рассказала о том, что не хочет выделять друзей согласно их политическим соображениям, и попросила ей оставить за собой право любить их за человеческие качества. Одним из ключевых лиц, помимо Кеосаяна, стал Андрей Макаревич, которого позиционируют часто как «предателя народа». Варум же не видит в его высказываниях ничего криминального и призналась, что уважает искреннее мнение музыканта.

Большинство пользователей сети похвалили Варум за честность, но остальная часть увидела в строках супруги Агутина некое опасение. Читая между строк, некоторым пришло в голову, что Варум может завидовать смелости Макаревича из-за политических высказываний - она, по словам юзеров, не способна рискнуть как Лолита или Лайма Вайкуле, поскольку ей может быть страшно за себя и собственную карьеру.

Часть юзеров убеждены, что Варум - очень толерантная, но при этом абсолютно несмелая натура, которая говорит только то, что ей не навредит. На самом же деле, как полагают ее поклонники, в душе она может быть приверженцем позиции Макаревича в отношении политики, поскольку в ином случае, как убеждены пользователи, она не согласилась бы ни на какие интервью из-за уважения к своему другу-музыканту, и уж тем более не стала поднимать данный вопрос. К тому же, как заметили пользователи, Анжелика Варум заметила, что политика - это флюгер, и идеалы людей могут резко меняться за короткий промежуток времени, что может свидетельствовать о том, что она является единомышленником Макаревича.

Единственное, что порадовало пользователей - это умение Анжелики Варум сдерживать конфликты между пользователями на тему политики. Супруга Леонида Агутина не провоцирует своих поклонников делиться на два лагеря, а это может свидетельствовать о том, что она за долгие годы в шоу-бизнесе сумела не продаться и сохранить свой человеческий облик.