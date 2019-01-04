У Пригожина тёрки с Ахеджаковой: Стыдно гадить собственной стране

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Таким образом известный продюсер прокомментировал новогоднее поздравление от этой актрисы. В нём она сообщила, что русским быть стыдно.

У Иосифа Пригожина незамедлительно после этого случились тёрки с Ахеджаковой. Он уверен, что стыдно гадить собственной стране, особенно, когда у неё не простые времена.

Продюсер считает, что её обращение было очень непатриотичным. По его мнению, критиковать власть можно и нужно. А вот говорить о своей родине плохо нельзя.

Да, у России сейчас множество проблем. Их не решить в ближайшей перспективе. Однако, есть разница в понятиях «свободы» и «вседозволенности», когда каждый может безнаказанно поливать грязью свою страну.

Особо он отметил, что личное мнение граждан в РФ уважается и не преследуется. Сказать что-либо подобное в странах Запада или США Ахеджакова вряд ли бы решилась. Там все по-европейски. Поэтому актриса, наверное, и продолжает проживать в России.

Пригожин сообщил, что почитает творческий талант актрисы и не желает, чтобы у граждан РФ складывалось о ней негативное мнение. В то же время он считает, что той пора бы уже прекратить свои «игры в оппозицию».

Продюсер уверен, нельзя говорить о переживаниях за свою страну, одновременно заявляя, что быть русским очень стыдно.

Ахеджакова сделала обращение к россиянам на фоне Кремля. Эфир ей предоставил телеканал «Дождь». Актриса попросила граждан РФ принести иностранцам извинения за то, что мы русские.

И ведь с высшим образованием, отмечают политологи. И ведь, наверное, должна бы знать, кому за что и перед кем следует извиняться. Или уже маразм. Или такое с детства.

В то же время, уже появились предположение, что заявление 80-летней Ахеджаковой было обычным фейком.