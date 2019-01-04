Неестественные имплантанты в груди Ани Лорак ужаснули фанатов

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Между Новогодними и Рождественскими праздниками украинская певица анонсировала свое выступление под названием «Каролина» на российском телевидении, чем вызвала множество противоречивых мнений в сегментах Сети.

Однако, если оставить за скобками обычные злобные комменты украинских националистов, то неестественные имплантанты в груди Ани Лорак ужаснули даже самых преданных фанатов певицы. По мнению поклонников, не обязательно обращаться к хирургам, если сама природа благополучно распорядилась пропорциями тела, гармонично сочетающимися с внешним и внутренним содержанием. Сама Лорак, старается не обращать внимания на подобную критику. У нее хватает проблем с ее гражданским статусом и семейным положением. Широко и подробно обсуждаемый развод с Муратом Налчаджиоглу начал обрастать новыми слухами.

По последним сведениям осведомленных источников, Каролина заключила с Муратом некое соглашение, которое предусматривает приостановку бракоразводного процесса. Это было зафиксировано вполне официально в реестре досудебных решений. Вероятно, на колебания супругов повлияла будущая судьба их дочери Софии, в которой они души не чают. Что же касается имплантантов, то Лорак далеко не первая и не последняя представительница шоу-бизнеса, которая решается на вмешательства пластических хирургов.