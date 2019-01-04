«Беременна?»: Серябкина могла бросить Serebro ради семейной жизни по примеру Темниковой

Вчера, 23:45

Социальные сети Ольги завалены критикой ее фигуры после фотографий в купальнике. Некоторые подписчики предположили, что певица беременна и именно поэтому спешно покинула Serebro.

Елена Темникова достаточно скандально покинула трио и посвятила себя сольной карьере, а также семейной жизни с супругом. По ее словам, сейчас она очень счастлива и ее дочь является радостью в ее жизни. Теперь Ольга Серябкина подозревается поклонниками в выборе семейной жизни хотя бы на время, так как, согласно предположениям подписчиков, звезда беременна.

Дело в том, что в своем аккаунте в Instagram Ольга опубликовала фотографии, на которых кажется, что она явно набрала лишние килограммы и многие подписчики высказались против ее купальника, который якобы ее полнит, кто-то сообщил, что сама звезда не в лучшей форме, но самым провокационным было заявление о беременности знаменитости.

Стечение обстоятельств со спешным уходом из группы и начале сольной карьере заставляют задуматься над тем, что MOLLY начала сольную карьеру на самом деле для того, чтобы было проще сделать паузу в карьере по причине беременности, а также хотя бы временно посвятить себя парню, который, по утверждению фанатов, у Ольги есть. Подозрения упали на молодого человека из МГУ, которому Серябкина ставит «лайки» и оставляет комментарии под совместными фото по типу: «Люблю!!». Все это настораживает и заставляет задуматься насчет личной жизни артистки.

Возможно, она действительно забеременела, а контракт с Фадеевым как раз подходил к концу. Тогда она, будучи в хороших отношениях с ним, могла договориться о спокойном уходе из группы и начале карьеры самостоятельной певицы также под его руководством. Все это кажется правдоподобным, но стоит дождаться реальных фактов подтверждающих это, а пока их нет.

Таким образом, Серябкина могла бросить Serebro ради семейной жизни по примеру Елены Темниковой и решить, наконец, наладить семейную жизнь, так как карьерная деятельность у нее пока вполне успешна, а семью ей стоит завести уже сейчас, ведь годы идут и родить детей необходимо до определенного возраста, в петь она сможет всегда.