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Дружба превыше всего, поэтому Тимур теперь «влюбленный» одиночка.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов могли бы стать одной из самых популярных пар в шоу-бизнесе, но их взаимоотношения очень сложно понять и оценить. Бузова очень завидная невеста с хорошим стартовым капиталом, который можно использовать в бизнесе или даже начать продюсировать такую супругу. Оля имеет все шансы в будущем стать заслуженной артисткой и даже стать протеже Валерии, которая успешно блещет на сцене, а ее куратором и гарантом успеха стал Иосиф Пригожин, которому хватает славы мужа звезды. Бузова поделилась новостью о встрече с Батрутдиновым в Сети и спровоцировала бурное обсуждения отношений с резидентом Comedy Club. По словам звезды, она случайно встретила Тимура и была очень рада неожиданности. Однако, Олю сразу же подправили ее же подписчики, они приметили поцелуй в губы между артистами и даже уверены, что пара может получится очень классной из союза Тимура и Оли. Но возможной причиной, почему Батрутдинов отдален от Бузовой мог стать другой мужчина. Не стоит думать гадости о Тимуре и припоминать когда о нем пишут «заднеприводный», это не о том.

Дело в другом, Харламов мог повлиять на «отношения» друга Батрутдинова и Ольги Бузовой. Возможно Гарик недооценил популярную Олю и дал своему другу неправильные советы или рекомендации. Неоднократно Батрутдинов становился героем историй: «Без друзей ничего не решает» и т. д. Поклонники Ольги в сториз не перестают также намекать на это. По версии юзеров, Тимур очень зависит от мнения своего близкого окружения, в котором по понятным причинам оказался его кум и друг – Гарик Харламов.