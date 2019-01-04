Жанна Фриске могла родить ребёнка от Шепелева из-за его схожести с «брутальным» Нагиевым

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Дмитрий Нагиев изменил предпочтения Жанны в мужчинах. Хоть их роман в своё время не получил продолжения, но певица стала выбирать более мужественных мужчин. Одним из них стал её последний и главный возлюбленный Шепелев.

Дмитрий Нагиев всегда был объектом обожания многих женщин. Одной из них в своё время была Жанна Фриске, которая буквально околдовала актёра. На общих съёмках пара в своё время не скрывала симпатии, и открыто ворковала, как влюблённая. Согласно слухам, отношения у пары начались во время работы над новогодней передачей на Первом канале.

Нагиев напрямую говорил, что говорить о личной жизни с Фриске не хочет, мол она женщина и ей важней беречь свою репутацию. В это же время Жанна признавалась, что Дмитрий вызывал у неё бесконечное уважение, как мужчина и актёр. По словам певицы, он ей безусловно нравился, и если они будут вместе, то ничего здесь неожиданного нет, ведь они двое красивых и ярких людей.

Уже во время сьёмок новогоднего шоу Нагиев, как уверяли очевидцы, следил за каждым жестом Фриске. Пара обращала внимание только друг на друга, перебрасываясь домашними шутками. При этом, Жанна позволяла Дмитрию обнимать себя, закидывать свои ноги ему на бедро и флиртуя в ответ. Тогда многие решили, что у Нагиева и Фриске действительно роман, хотя они уходили от прямого ответа.

Как заявляли специалисты в области красоты, Нагиев даже решил помолодеть ради Жанны Фриске. Во время романа он сильно изменился: кожа без морщин и мешков под глазами, поменялся разрез глаз, а лицо стало безупречным. Считалось, что Нагиев решился на пластику именно из-за Жанны.

Как бы то ни было, но паре так и не было суждено вступить в законные отношения. Роман продолжения так и не получил, и внимание Фриске переключилось на других мужчин. В итоге выбор Фриске пал на молодого Дмитрия Шепелева. Возможно, что певица его выбрала именно из-за схожести с «брутальным» Нагиевым, который якобы оставил большой след в её жизни. Она также могла родить ребёнка от Шепелева из-за своих вкусов на представителей сильного пола, которые в своё время изменил Дмитрий Нагиев.

Шепелев действительно стал молодой заменой Дмитрию Нагиеву, не только на телевидении, как ведущий, но и во всём шоу-бизнесе. У мужчин даже схожая внешность.

Как бы то ни было, Нагиев не подошёл Жанне, не смотря на жаркий роман, и она нашла свою последнюю любовь именно с Шепелевым.