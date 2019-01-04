«Кормилица в песке»: Волочкова вновь смутила сеть фото с оголенными половыми органами

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На этот раз пользователи смогли разглядеть выпавший сосок и половые губы балерины.

Анастасия Волочкова традиционно добавила фото из Мальдив, куда ездит после каждого Нового года. Правда, на этот раз юзерам удалось рассмотреть не красоту островов и пальм, а так называемые прелести артистки, которые лучше видеть только сексуальным партнерам - на этот раз балерина вновь смутила сеть фото с оголенными половыми органами.

«Кормилица в песке» - так один из пользователей охарактеризовал приоткрытую миниатюрным купальником вагину Волочковой, которая, не стесняясь, вдобавок забыла заправить грудь в купальник. Пользователи сети считают, что Волочкова умышленно выставила провокационное фото с оголенным соском, чтобы снов привлечь к себе как можно больше внимания.

Балерина Анастасия Волочкова давно отошла от своей основной деятельности, и в последнее время ее имя связано исключительно с секс-скандалами. Артистка, которая из-за своего возраста и форм уже не может выступать на сцене, по всей видимости, не знает, каким образом зарабатывать деньги и при этом не терять свою популярность. Поэтому, вероятнее всего, пользователям сети и дальше предстоит ужасаться фирменным шпагатам, открывающими вид на половые органы балерины, ибо ничего другого Волочкова, как оказалось, делать больше не умеет.