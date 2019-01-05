«Филя сохнет»: Киркоров на фоне грандиозного новогоднего шоу в Дубае выглядел растерянным и одиноким

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Король российской эстрады неожиданно появился в Объединенных Арабских Эмиратах, но не как исполнитель, а простой зритель циркового представления Франко Драгоне.

Филипп Киркоров, выложивший короткий видеоролик из знаменитого акватеатра La Perle, по мнению многих подписчиков, выглядел растерянным и одиноким. Несмотря на окружающую роскошь и дорогостоящий антураж, которым шейхи пускают пыль в глаза «загнивающему Западу». Как написал один из комментаторов, «Филя сохнет». Действительно, прошедший год был для певца не самым успешным. Его попытка радикально сменить свою целевую аудиторию зрителей при помощи провокационных клипов, закончилась явным провалом. Как бы Филипп не молодился, но найти столько же поклонников хита «Я поднимаю свой бокал», среди прослушавших «Цвет настроения – синий», явно не удалось.

Кроме того, по мнению фанатов Киркорова, он явно затосковал по былым отношениям с Пугачевой, которая, несмотря на свой диктат, являлась для Филиппа «путеводной звездой», определяющим его творческие успехи. Кстати, когда Киркоров давал свой весенний концерт в ОАЭ с привлечением номеров из того же шоу Драгоне, российский певец еще выглядел настоящим триумфатором, покоряющим мировые сценические площадки. Прошло менее года и все выглядит намного печальнее. По крайней мере, так заявляют постоянные поклонники Филиппа.