«Больной человек»: Бородина после рождения второй дочери могла стать агрессивной

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Телеведущая набросилась на подписчика, который задал вопрос о ее старшей дочери. Подписчики были удивлены оскорблениями написанными Ксенией и посоветовали ей быть более спокойной, иначе ее авторитет в их глазах незамедлительно упадет.

В своем аккаунте Instagram Ксения Бородина опубликовала видео с младшей дочерью, на котором она гуляет вместе с ней по заснеженной улице.

Один из подписчиков задал вполне логичный для него вопрос: «Все хорошо, но один вопрос почему одной дочери больше внимания, а старшей очень мало?».

Выглядит так, будто поклонник просто интересуется жизнью звезды и оскорбительного ничего в этом не было, но, по всей видимости, Бородина чересчур восприняла это на свой счет и заодно попыталась оправдаться за это.

«Вы больной человек!! Моей старшей 9 лет!!! А не 3 годика! Она самостоятельная девочка, играет с подругами, ей не надо, чтобы мама около нее стояла!! Тупость такая поражает просто!!!», - накинулась Ксения на подписчицу.

Оскорбления подобного рода не могли пройти мимо других фанатов и они сделали Бородиной замечание насчет того, что та слишком резко отреагировала на вполне адекватный вопрос. Возможно, Ксения побоялась показаться плохой мамой, вед в ее ленте действительно преобладает младшая дочь, но подобного рода ответы никак не могут выставить ее в выгодном свете перед остальными поклонниками.

Таким образом, Бородина после рождения второй дочери могла стать агрессивной из-за того, что боится уделить меньше времени каждой из дочерей. Разрываясь, она могла неправильно понять посыл, который вкладывал подписчик в свой вопрос и потому отреагировала очень резко и даже зло. На данный момент комментарии удалены, но обсуждение этого вопроса продолжается и фанаты остались в недоумении от агрессии такого рода.