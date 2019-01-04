«По психологам пойдет»: Дарья Клюкина из-за Крида может серьезно пострадать – фанаты

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Достойна лучшего мужчину, а не «неудачника» Крида, подчеркивают обожатели опасаясь за внутренний мир Дарьи.

Дарья Клюкина стала очень популярной после участия в шоу «Холостяк», в сезоне которого главным героем был певец Егор Крид. Даже долгожданное кольцо в финале не стало поводом для молодых людей сыграть свадьбу, и даже состоять в отношениях. Дарью начали «тролить» в Сети из-за провала с главным холостяком страны за которым многие тлеют и по сей день.

«Где пост про Дашу?», - шутили очень долго хейтеры в адрес девушки, забывая, что у нее тоже есть чувства и она живой человек.

Истинные фанаты Клюкиной уверены, Дарья может серьезно пострадать из-за Крида. Дело в том, что пара не вместе, но постоянные издевки над возможными отношениями систематически всплывают в Сети. Такие ситуации очень негативно могут сказываться на любом человеке, но Даша очень чуткая и ранимая личность, подчеркивают обожатели в ее «сториз».

По словам, обожателей, Даша по психологам пойдет в скором времени, если такие разговоры и нападки хейтеров, которые связывают Дарью с Кридом, не прекратятся. Также заметны и изменения в поведении Дарьи, пишут поклонники. По их догадкам, Клюкина все чаще проводит время наедине с собой, что не может не настораживать. Пока некоторым кажется, что Дарья ищет способы вернуть Егора Крида, многие обожатели просят не поднимать эту тему в обсуждении перед Дарьей.

На данный момент, Клюкина находится на отдыхе и демонстрирует фанатам снимки в «сториз», и похоже, что она там возможно принимает важное для себя решение – быть одной или с мужчиной, может быть даже и Егором.