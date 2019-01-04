Елизавета Пескова раскритиковала тех, кто напивается в новогоднюю ночь

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Елизавета Пескова написала в Instagram, что ей очень не нравится традиция напиваться в Новый год. «Наутро после этого бывает похмелье, зачем это нужно?» - пишет она.

Еще она раскритиковала тех людей, кто объедается в новогоднюю ночь, а потом доедает остатки на завтрак. Дочь пресс-секретаря Путина говорит, что лучше встречать наступивший год в бодром состоянии и с хорошим настроением.

В комментариях пользователи Сети написали, что традиция пить на праздники, часто не зная меры, к сожалению, пришла от прежних поколений. У детей, которые смотрят на поведение взрослых, складывается стереотип поведения – в подсознании закрепляется, что напиваться в праздник – это нормальное поведение.

Комментаторы писали, что надо культивировать совсем другие стереотипы: живое общение, танцы, пение – вот что требуется сегодня. Алкоголь же угнетает разум и не может заполнить пустоту одиночества и бесконечной погони за материальным. Многие, написал один человек, всю жизнь проживают, не приходя в сознание.

Некоторые комментаторы язвили в отношении Песковой, писали, например, что в их окружении никто не напивается до беспамятства, а Пескова говорит об этом, видимо, потому что видит вокруг себя такие примеры.

Некоторые писали, что Песковой нечего советовать им, как себя вести. Она, мол, мается от безделья во Франции, а они работают по 10 часов в день. Многим хочется попозже проснуться в праздник.