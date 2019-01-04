Роковое падение сатирика скрывает Галкин: Травма головы погубила Задорнова и вызвала рак мозга по примеру Фриске

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Максим и Задорнов катались на лыжах в Альпах, где сатирик слетел с горы и сильно травмировался. Его нашли без памяти спустя 3 часа. Это стало причиной возникновения рака у Михаила Николаевича в будущем, считают онкологи.

Советский писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов неожиданно скончался 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. Михаил Николаевич не скрывал недуга, и открыто заявил фанатам о планах пройти курс химиотерапии.

Задорнову проводили биопсию головного мозга, он лечился в лучших частных клиниках в Прибалтике и Москве, но всё же лекарства не давали желаемого результата. Какое событие в жизни Михаила Николаевича подтолкнуло к образованию раковой опухоли не известно, однако по некоторым данным его погубила и вызвала рак травма головы, полученная во время катания на лыжах. Сценарий произошёл по примеру Фриске.

Врачи уже не однократно заявляли, что травмы головы способны вызвать в последствии рак. По их словам, это может быть любой удар. При этом медики советуют людям с травмами головы не просто следить за своим здоровьем, а постоянно обследоваться, чтобы обнаружить болезнь на ранних стадиях. Так было с Жанной Фриске, которую избили в молодости. Певица получили ушибы тканей и сотрясение, которое в итоге дало о себе знать.

С Задорновым произошла похожая история. В одном из своих интервью сатирик признался, что во время катания на лыжах в Альпах с ним случилась странная история. Михаила Николаевича тогда сопровождал Максим Галкин, который до сих пор скрывает роковое падение сатирика, не распространяясь о нём. Юмористы переезжали из одной горы на другую, спуск был не крутой.

Позже Галкин рассказал Задорнову, мол сатирик отклонился от лыжного курса и исчез. Его нашли стоящим на дороге только через три часа, при этом у Михаила Николаевича была сильная травма головы, он ничего не помнил. Галкин ещё шутил, что его похитили инопланетяне.

Впрочем, стоит отметить, что эта травма головы в жизни Задорнова была не единственной. В молодости он часто дрался и «водился с хулиганьём», как признавался сам сатирик. Однажды юмориста очень сильно избили, когда он шёл с бутылкой портвейна. Задорнов хотел уберечь алкоголь, закрывая его своим телом, из-за чего ему ногами едва не сломали рёбра.

Возможно, что рак у Задорнова действительно возник именно из-за травмы головы, полученной во время катания на лыжах. По крайней мере, к такому выводу пришли некоторые специалисты в области онкологии.