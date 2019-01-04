«Кастинг в «Холостяк»: Петросян завёл роман с пышногрудой моделью Maxim - соцсети

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Юморист после развода с Еленой Степаненко стал популярен среди молодых фанаток и коллег.

73-летний Евгений Петросян, несмотря на свой солидный возраст, не скучает по женскому вниманию. Если раньше с ним заигрывали осторожно из-за ревнивой Степаненко, то сейчас с мужчиной без страха за свою карьеру общаются разные красотки, флиртуя с Петросяном даже в соцсети. Но лишь некоторые становятся героинями очередных слухов. Пользователи соцсетей уверены, что Евгения Петросяна связывают романтические отношения с актрисой, моделью эротического журнала Maxim и «девочкой Лялей» из «Аншлага».

Актриса разговорного жанра Карина Зверева давно работает в сфере, которой Евгений Петросян посвятил большую часть своей жизни. Юмористы часто встречались на концертных площадках и за кулисами. Кроме того, Евгений Ваганович испытывает к пышногрудой красавице особую симпатию, чего не скрывает в своих комментариях к совместному фото. Но некоторые фанаты артиста считают, что так Петросян хочет отвести подозрения от своей настоящей спутницы – 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой, с которой он якобы завёл роман несколько лет назад, что привело к громкому разводу с женой и скандальному разделу имущества.