Сегодня, 06:20

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона с удовольствием пьет из бокала для шампанского, хотя телеведущая ее еще даже не отучила от подгузников и пустышки - заметили наблюдательные пользователи. Они убеждены, что ребенок чаще всего копирует поведение матери, а это может означать, что в доме телеведущей алкогольные застолья происходят очень часто.

Недавно Курбан Омаров выложил фото дочери Теи с бокалом. Девочка пила темно-красную жидкость, и многим пользователям показалось, что в нем содержится или вишневый сок, или в худшем случае вино. Юзеры убеждены, что такому маленькому ребенку как минимум небезопасно давать стеклянное изделие в руки, поскольку оно может разбиться. Другая часть пользователей акцентировала внимание на то, с каким желанием девочка добралась до бокала - они предположили, что Теона пошла «вся в мать», которой не привыкать употреблять спиртные напитки из-за постоянных светских тусовок, которые не обходятся без алкоголя.

Юзеры убеждены, что пагубные привычки Бородиной и Омарова могут отражаться на младшей дочери - по всей видимости, Теона часто наблюдает за людьми, которые употребляют алкоголь, и в этот список входят и ее звездные родители. Фолловеры Курбана Омарова советуют супругам ограждать от подобных мероприятий, поскольку в таком возрасте маленькие дети все впитывают, как губки, а в более сознательном возрасте это может вылиться в потерю контроля над ребенком.

Поклонники Бородиной и Омарова советуют паре следить за своей жизнью, и больше проводить времени с детьми, а не в соцсетях. В подобных снимках, которые сделал отец Теоны, юзеры не видят ничего забавного, и поведение ребенка является прямым отображением поведения родителей - поэтому Бородиной и Омарову рекомендуют пересмотреть свою жизнь, и начать учить детей правильным вещам.