«Баба ягодка опять»: Любовь Успенская произвела фурор одеждой и фигурой

Сегодня, 16:10

64-летняя Любовь Успенская была неотразима в блестящих шортах и замшевых сапогах-ботфортах. Она произвела настоящий фурор своим видом, буквально затмив Жасмин и Навку.

Видимо, певица открыла секрет вечной молодости. Получается буквально «баба ягодка опять». Снимок в Instagram звезды шансона, на котором она запечатлена вместе с Татьяной Навкой и Жасмин, вызвал бурную реакцию в Сети. Все поклонники Успенской восторженно отметили ее идеальную фигуру. Получил одобрение и ее черный костюм с блестками.

Любовь Успенская написала, что желала бы, чтоб новогодние праздники никогда не кончались. Также она не пожелала, а приказала своим фанатам быть счастливыми в наступившем году и иметь любовь и всяческие успехи.

Поклонники в основном называли Успенскую красавицей, крутой и чудом, писали, что она прекрасна. Отметили также, что Татьяна Навка прекрасно выглядит. А вот Жасмин подвергли критике за ее внешний вид, написав, что ее наряд безвкусен.