Николаев «замкнул круг» поминками Криса Кельми

Спасибо сердечное нашим дорогим гостям за такой волшебный постновогодний вечерок!🎄🍾🥃🎹🎼❄️И посмеялись, и погрустили, и Криса помянули, «замкнули круг» ушедшего 2018 года и приготовились жить в 2019-м! ВСЕМ СЧАСТЬЯ И МИРА!!!🙏🙌 #игорьниколаев #крискельми @syutkin_valeriy @svetlanak27 @uliaveronika #замыкаякруг @violaviva