Николаев «замкнул круг» поминками Криса Кельми

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Игорь Николаев простился с Крисом Кельми и оставил все невзгоды в ушедшем году

В сети Instagram появилось новое новогоднее видео Игоря Николаева. Композитор в узком кругу семьи и друзей исполнил известную советскую песню с глубоким смыслом «Замыкая круг».

Композиция, написанная его другом и коллегой по сцене, ушедшим из жизни Крисом Кельми, навсегда останется в сердце Николаева, как и множество других душевных песен. В память о друге, рок-композиторе Крис Кельми, Игорь Николаев также надел символическую чёрную футболку с рок-принтом. В тот вечер друзья успели и устроить поминки Кельми, и вспомнить былые времена, и, конечно, посмеяться, составить планы на будущий год. Звезда российской эстрады утверждает, что он готов проститься со всеми трудностями и проблемами, беспокоившими его в 2018 году, и начать новую жизнь, полную счастья, добра и вдохновения. Всем своим поклонникам Игорь Николаев выразил короткое, но теплое и душевное пожелание счастья и мира.