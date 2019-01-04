Николаев «замкнул круг» поминками Криса Кельми

Игорь Николаев простился с Крисом Кельми и оставил все невзгоды в ушедшем году
В сети Instagram появилось новое новогоднее видео Игоря Николаева. Композитор в узком кругу семьи и друзей исполнил известную советскую песню с глубоким смыслом «Замыкая круг».
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Спасибо сердечное нашим дорогим гостям за такой волшебный постновогодний вечерок!🎄🍾🥃🎹🎼❄️И посмеялись, и погрустили, и Криса помянули, «замкнули круг» ушедшего 2018 года и приготовились жить в 2019-м! ВСЕМ СЧАСТЬЯ И МИРА!!!🙏🙌 #игорьниколаев #крискельми @syutkin_valeriy @svetlanak27 @uliaveronika #замыкаякруг @violaviva
Композиция, написанная его другом и коллегой по сцене, ушедшим из жизни Крисом Кельми, навсегда останется в сердце Николаева, как и множество других душевных песен. В память о друге, рок-композиторе Крис Кельми, Игорь Николаев также надел символическую чёрную футболку с рок-принтом. В тот вечер друзья успели и устроить поминки Кельми, и вспомнить былые времена, и, конечно, посмеяться, составить планы на будущий год. Звезда российской эстрады утверждает, что он готов проститься со всеми трудностями и проблемами, беспокоившими его в 2018 году, и начать новую жизнь, полную счастья, добра и вдохновения. Всем своим поклонникам Игорь Николаев выразил короткое, но теплое и душевное пожелание счастья и мира.