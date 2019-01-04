Новогодней ночью Мартиросян заметил подозрительный свет в окнах офиса Comedy Club

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«Отец-основатель» нескольких популярных российских юмористических проектов, остается в душе весьма требовательным профессионалом, воспитанном на строгих традициях своего первого, медицинского образования.

Новогодней ночью Гарик Мартиросян заметил подозрительный свет в двух окнах главного офиса Comedy Club и поспешил поделиться своими подозрениями с подписчиками, выложив видео. Комментаторы тут же отреагировали, заметив, что шоумен вместо того, чтобы зарабатывать деньги на корпоративах или пить шампанское в веселой компании, «слоняется» вокруг офиса, задаваясь вопросом – не привели ли девок на работу его коллеги, которые, кстати, почти все обременены семейными узами. Пользователи выдвинули несколько версий, от воров, покусившихся на эксклюзивные шутки, до банального веселья охранников.

Между тем, на малой родине Гарика, в солнечной Армении, обратили внимание на новогоднее поздравление всенародного любимца, в котором Мартиросян, как врач, пожелал здоровья соотечественникам, а как армянин – «кайфават побольше». Земляки совсем не обиделись на нарочитый акцент, а написали, что теперь знают, что счастье нужно измерять в «кайфоваттах», а Гарик стал настоящим первооткрывателем этого позитивного определения. Кстати, Мартиросян может гордиться тем, что его жена Жанна Левина опубликовала бестселлер, под названием «Дневник жены юмориста».