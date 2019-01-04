«Бегут, как тараканы»: Маленький член Крида может оказаться причиной расставаний с возлюбленными

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Нюша и Дарья Клюкина ушли от Крида, вероятнее всего, из-за скромных размеров полового органа. По крайней мере, это пользователям показалось наиболее вероятной причиной, почему девушки не захотели связывать свою жизнь с богатым, успешным и красивым мужчиной.

Егор Крид является кумиром молодых девушек и парней, но больше всего без ума от него именно слабый пол из-за смазливой внешности певца. У него было несколько возможностей построить отношения, но ни одна из попыток так и не увенчалась успехом. Самое болезненное расставание у Крида произошло с Нюшей, которой он посвятил не одну песню, а потом у певца не сложилось и с Дарьей Клюкиной, несмотря на то, что на проекте «Холостяк» у них все складывалось лучшим образом.





У пользователей сети есть своя версия, почему девушки бегут от Егора Крида, как тараканы - по их мнению, именно маленький член певца может оказаться причиной расставаний с возлюбленными. Других причин ухода от певца, который способен очаровывать улыбкой и задаривать дорогостоящими подарками у юзеров не нашлось - они убеждены, что мужчине можно простить практически все, но терпеть неудовлетворение в сексе способна не каждая женщина.

По этой причине Егор Крид, как пишут в сети, может не позировать в плавках на отдыхе - артист имеет хорошую спортивную форму, поэтому спокойно мог бы ее демонстрировать. По всей видимости, деньги для девушек в такой ситуации играют последнюю роль и в мужчине ценится его размер мужского достоинства. Правда, и это Криду удалось обыграть - короткие романы он приписывает себе в заслуги, обеспечивая репутацию альфа-самца.

Неизвестно, по какой на самом деле причине расстался Крид с Нюшей, Клюкиной и другими девушками, но для его фанатов все понятно без лишних слов - он, скорее всего, не может состояться как мужчина в сексуальном плане, поэтому больше, чем на пару интимных встреч его любовниц не хватает.