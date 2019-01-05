Смотрят на жену, как певицу: Проблемы личной жизни Пугачёвой могут быть связаны с вечным пиаром любовников

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Алла смешивала работу и личную жизнь. В один момент все её мужья и фавориты решали, мол могут стать популярными без неё и уходили. Только Киркорова Пугачёва бросила сама, чтобы молодой певец развивался и дальше.

Алла Пугачёва была замужем 4 раза, но если считать количество её гражданских браков со всеми фаворитами, то это количество вырастало в несколько раз. Это и не странно, ведь Примадонна была не только секс-символом своего времени, но и очень популярной певицей. При этом, женщине постоянно не везло, и все её романы заканчивались неудачно. В одном из своих интервью Пугачёва раскрыла причину всех неудачных браков.

Близкое окружение Аллы вспоминало, что бросить Киркорова она хотела намного раньше до официального развода, ещё в 2001 году. Пугачёва заявляла, мол раньше открывала перспективы Филиппу, но в последствии стала для него «женой-якорем». Алла признавала, что он вырос как певец, к тому же он очень молодой. Она считала, мол Киркорову нужно «крутить романы с красотками», и это понимало всё ближайшее окружение. Если же Филипп бросил Аллу, то это было бы ударом по его образу, поэтому Примадонна решила сделать это раньше.

По заверению близкого окружения Пугачёвой, она понимала свои проблемы в личной жизни. Все мужья, любовники и фавориты Аллы всегда считали, мол она знала какой-то секрет для популярности и счастливой жизни. Когда мужчины только начинали её чувствовать, то сразу же бросали Пугачёву, решив, что уже всё знают и могут добиться всего. В итоге, у них ничего не получалось.

При этом Алла понимала, что Киркоров продержался и ушёл дальше всех её мужчин. В конечном итоге Филипп признался журналистам, мол после очередного тура начал воспринимать Пугачёву не как жену, а как певицу. Отношения превратились в профессиональные и пара распалась.

Возможно, все проблемы в личной жизни Пугачёвой как раз могут быть связаны с вечным пиаром любовников и мужей. Они смотрят на жену, как на певицу, ведь Алла всегда помогает своим возлюбленным с карьерой, смешивая любовные и рабочие отношения. С Галкиным же Пугачёвой удаётся сохранить семью из-за того, что мужчина не певец, а шоумен, ведущий и юморист, то есть работает в другой отрасли. При это, все предыдущие мужчины Аллы были связаны с музыкой. Возможно, именно это и разрушало все отношения.