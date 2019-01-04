Жанна Бадоева встречала Новый год в Милане с бывшим мужем

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Жанна Бадоева встречала Новый год в немного странной компании: с ней праздновали нынешний супруг Василий, дети Лолита и Борис и бывший муж Алан.

Как видно, Жанна с Аланом сохранили теплые отношения даже после развода. Поэтому на новогодние праздники Алан специально прилетел в Милан к Жанне за несколько дней до праздников.

По этому поводу Жанна говорит, что экс-супруг всегда приезжает встречать Новый год к ней. Она утверждает, что вся их семья гармонично сосуществует в одном пространстве, они могут ездить куда-нибудь, могут находиться вместе или в одиночестве, гулять тоже компанией или по отдельности. То есть, нет никакого принуждения или насилия.

Алан Бадоев выложил в соцсети фотографии совместного новогоднего празднования.

Как видим, Алан нашел общий язык с Василием, у них были также общие темы для разговора.

А вот пара Жанна и Василий.

И дети – Лолита с Борисом.

Жанна пожелала своим поклонникам счастья, любви, гениальных идей и «избавиться от всего устаревшего и ненужного, как истинные итальянцы».

Как сказала Жанна, они развелись с Аланом потому, что их чувства угасли. Но, как видим, взаимное уважение никуда не делось, экс-супруги легко и беззаботно общаются.