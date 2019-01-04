Крис Кельми: Сначала смерть на Новый год, а теперь и похороны инкогнито

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Его родственники уже выступили с заявлением, что никаких прощаний ни с друзьями, ни с коллегами не будет. Более того, не исключено, что и место его последнего упокоения долгое время останется неизвестным.

Сначала Крис Кельми скончался на самый Новый год, а теперь ещё и похороны будут проходить инкогнито. По какой причине принято такое решение, информации нет.

При этом, дело вовсе не в деньгах. Продюсер Андрей Разин сообщил об этом в своём аккаунте в Instagram. Он проинформировал, что готов был взять на себя все затраты, как и при похоронах Евгения Осина, скончавшегося прошлой осенью.

Помощь от него принять отказались и сообщили, что на прощании с Кельми не будет ни друзей, ни коллег по творческому цеху. Разин считает это несправедливым. Продюсер «Ласкового мая» уверен, что Кельми заслужил последние почести.

В основном, на похоронах инкогнито настаивает жена Кельми. А вот у его братьев другое мнение. Они уверены, что умерший музыкант – это «народное достояние», и все должны получить возможность с ним проститься.

Однако, пока они не могут не только переубедить супругу покойного, но даже связаться с ней. Женщина просто выключила телефон.

Что стало причиной такого её решения, остаётся только гадать. В мире шоу-бизнеса выдвигают несколько версий. Возможно, у него осталось хорошее наследство, а жену он в завещании не упомянул. Тут есть вопросы. Об этом бы знали его братья и, скорее всего, сообщили бы.

Возможно, женщина просто ненавидит всех его «коллег» за то, что те «зажали» его творчество, а после этого и вообще «споили».

Крис Кельми, действительно, на протяжении 20 последних лет пил очень сильно. В последнее время (до смерти Осина), он усиленно занимался чрезмерными возлияниями именно с ним.

С ним же они, совместно, решив попробовать вылечиться, отправились в клинику в Таиланд. К слову, там в то же самое время излечивалась и Дана Борисова.

После смерти Евгения Осина она дала сбывшийся «чёрный прогноз». Следом за ним, сказала она, отправится и Крис Кельми.

Возможно, его супругу обидело это. Сказать трудно. А вот место захоронения известного певца и до сих пор держится в тайне.