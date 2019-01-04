Волочкова могла полететь на Мальдивы без своего распиаренного возлюбленного

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Анастасия не устаёт демонстрировать фанатам своё пьяное поведение на отдыхе. Явно перебравшая с алкоголем балерина продолжает топить горе в рюмке из-за расставания с мужчиной.

В конце 2018 года Анастасия Волочкова объявила поклонникам, что у неё появился новый возлюбленный. Балерина начала ходить по шоу и делать посты в соцсетях, где рассказывала, как сильно она счастлива с новым избранником. По словам Анастасии, он и красивый, и богатый, и сексуальный, и понимающий, и так далее. Однако, его личность Волочкова пообещала раскрыть только на свадьбе, на которую она надеется в 2019 году.

Не так давно Анастасия отправилась на новогодний отдых на Мальдивы. В своих соцсетях балерина опубликовала множество фото и видео, в которых показывала красоты «райского острова». Однако, вместо природной красоты поклонники начали подмечать беспорядок и пьянство, который Волочкова якобы устроила на Мальдивах.

Фанатам было привычно видеть на снимках загородного дома Волочковой раскиданные вещи и пустые бутылки, теперь она принялась и за элитный мальдивский отель. На одном из «сторис» была видна расставленная грязная посуда, а на песке у крыльца домика были подозрительно влажные грязевые пятна.

При этом, подозрения вызвал и голос балерины, который многие поклонники посчитали пьяным.

Не остался без внимания и факт отсутствия мужчины Анастасии. Волочкова действительно могла полететь на Мальдивы без своего распиаренного любимого, хотя в своих интервью обещала, что он будет с ней на отдыхе. Фанаты решили, что мужчина сбежал от Волочковой прямо на Новый год, заставив её лететь на остров одну.

Теперь же балерина якобы топит горе в рюмке, показывая поклонникам свои пьяные выходки, шпагаты, и непонятные «ответки» недоброжелателям. В одном из них Волочкова «вызвала на дуэль» хейтеров, бросив привезённую из Москвы белую розу. Затем она прошлась перед камерой, сделала реверанс и ушла в дом. Многие решили, что это уже первый «тревожный звоночек» для Волочковой.

Как бы то ни было, сама Анастасия убеждает, что она счастлива на отдыхе, восхищаясь красотами Мальдив и недоумевая от комментариев хейтеров.