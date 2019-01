Месть Егору: Клюкина показала, как ей живётся без бабника-Крида

View this post on Instagram

Какой довольный 😂❤️❤️ . . . Отмечайте Егора👇🏻 . _______________________________ Понравилось-сохрани💕💫 Берёте фото/идею-отмечайте меня, иначе бан _______________________________ . . Не забудь подписаться на @egor.k58 💋 . . . @egorkreed . . . . #егоркрид #крид #egorkreed #kreed #ekteam #ekfamily #блэкстар #blackstar #кридоманы #кридоманыправятмиром #дарьяклюкина #викториякороткова #ракета #миллионалыхроз #этомоё #семьясказала #малотакмало #гучи #часики #багзбанни #bugsbunny 🖤