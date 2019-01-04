Месть Егору: Клюкина показала, как ей живётся без бабника-Крида

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Пока «Холостяк» Крид крутит роман с блогершей Венум, Клюкина в одиночестве плещется в океане.

За развитием отношений популярного артиста Егора Крида и Даши Клюкиной следила вся страна на проекте «Холостяк», в котором рэпер из Black Star принимал участие. После проекта сразу стало известно о расставании пары, однако, возлюбленные ещё долгое время впадали в жаркие перепалки в соцсетях. «Показушные» отношения ради мести популярная тенденция у артистов. Недавно в соцсетях появилось видео с праздничной тусовки Егора Крида.

По словам близкого окружения рэпера, парень провёл Новогоднюю ночь в объятиях популярной блогерши Алёны Венум. На видео известная красавица не скрывает тёплых чувств к рэперу, да и Егор, «не теряясь», крепко прижимает к себе брюнетку. Следующий ход был за Клюкиной: девушка тут же принялась показывать бабнику-Криду о беззаботной и счастливой жизни. К видео Клюкина добавила символичный комментарий: «Мне просто хорошо. Нет времени объяснять». Насколько «серьезными» будут очередные отношения Егора Крида или сколько ещё экс-возлюбленные будут жить ради мести — не известно.