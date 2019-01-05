«Стареющая губошлёпка»: В сети «разнесли» очередную попытку Лободы пропиариться за счет Линдеманна

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Светлана Лобода, похоже, начала использовать приемы самопиара Аллы Пугачевой из-за подкрадывающегося 40-летия. Такое мнение бытует среди пользователей сети, которые убеждены, что роман Лободы и немца Тилля Линдеманна - обманка для наивных поклонников.

Пользователи сети до сих пор не могут понять, почему Светлана Лобода пытается держать за дураков свою аудиторию слушателей - она постоянно подогревает слухи о своем романе с Тиллем Линдеманном, хотя ни в одном из интервью ни разу честно так и не ответила на вопрос, является ли он отцом маленькой Тильды, которая даже имя получила звучное с именем немца. Зато в интервью с Бастой Лобода ответила намеком - сказала, что не может озвучивать правды из-за действующего контракта.

Недавно пользователи в сети «разнесли» очередную попытку Лободы пропиариться за счет Линдеманна - она выложила фото с фронтменом рок-группы из Германии, поздравив Тилля с 56-летием. На фото Линдеманн предстал в образе доктора, а Лобода подписала снимок так: «С днем рождения моего лучшего в мире доктора». Пользователи сети не сразу узнали в мужчине знаменитость, а некоторые действительно приняли Тилля за медика, оперировавшего Светлану.

Юзеры убеждены, что вся история Лободы и Тилля Линдеманна - всего лишь нелепая фальш, поскольку пиар-службы звезд работают не сообща. Это выдает ряд несостыковок в событиях, а также демонстративность данных отношений - если бы Лобода и Тилль не хотели бы действительно, чтобы об их романе никто не знал, их вряд ли бы видели вместе в местах с большим скоплением публики, а выписка из больницы выглядела бы более естественно. Юзеры убеждены, что звезды сами заказывают так называемые компроматы у папарацци, которые якобы их фотографируют исподтишка - это, по мнению юзеров, не более, чем неграмотная постановка.

Поскольку у группы Rammstein скоро состоится всемирный тур, то Тиллю Линдеманну выгодно, чтобы его роман с Лободой обсуждался в самой большой стране с огромным количеством населения, соответственно, потенциального зрителя. Стареющей Лободе, которая выжимает последние соки из стран СНГ, выгодно открывать с помощью немца новые горизонты - в Европе ее имя наконец-то стало узнаваемым.

«Стареющая губошлёпка» - пишут о Светлане Лободе хейтеры в сети. Они убеждены, что немолодой возраст певицы уже дает о себе знать, и она, чтобы предупредить падение популярности, вынуждена изощряться, придумывая себе яркую личную жизнь. Другая часть пользователей убеждены, что таким образом Лобода отводит внимание публики от своей нетрадиционной ориентации - в числе потенциальных любовниц, по мнению пользователей, числится ее продюсер - Нателла Крапивина.