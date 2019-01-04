Как из запоя: Внешний вид Малахова после новогоднего гуляния напугал фанатов

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Андрей Малахов опубликовал фото в Instagram, где после всех новогодних гуляний он, мягко говоря, выглядит не очень «свежим».

Подписал он фото тоже не двусмысленно: «Из жизни отдыхающих... Лег, проснулся и уже 4 января». И, судя по всему, Малахов отдохнул как следует, что можно заметить по его лицу. Некоторые подписчики даже были напуганы его крайне уставшим внешним видом, небритостью, что не свойственно ему. Такая же усталость в глазах даже под маской заметна и у его жены. Супруги провели новогодние выходные в Испании, и выходные заметно затянулись, судя по активности публикаций Малахова.

Стоит отметить тот факт, что сам Андрей Малахов придерживается правильного и полезного питания, следит за калориями в принимаемой пище и занимается спортом. Но каждый человек может и расслабиться в праздники и торжества, от чего и не отказался телеведущий, тем более, он мог без ограничений и страха отдыхать так, как ему хотелось. И, наверняка, Андрей Малахов воспользовался этой возможностью и хорошенько отдохнул.

Внешний вид читы Малаховых говорит о том, что, как минимум, ночи были бессонные. Этим и напугал своих поклонников ведущий, что некоторые из них так и прокомментировали фото: «Как из запоя», «Какие отвратительные морды».