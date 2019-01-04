Детей много не бывает: Григорий Лепс начал «переговоры» с женой о рождении четвёртого ребёнка

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То ли супружеский долг, то ли банальный торг. 56-летний певец уже является отцом четверых детей. Старшая дочь появилась у него в первом браке.

Видимо, Григорий Лепс считает, что детей много не бывает. С его слов, он начал «переговоры» с женой о рождении четвёртого ребёнка. Однако, не исключает и получение отказа.

Что скажет по этому поводу его 45-летняя супруга Анна Шаплыкова, пока остаётся тайной. Впрочем, поклонники не исключают, что это может быть очередным пиар ходом.

Однако Лепс сообщил своё мнение, что рождение детей – это главная семейная традиция. К слову, он уже начал усиленно «качаться».

Лепс разоткровенничался о личном после большого сольного концерта в Абу-Даби.

Чтобы не было домыслов о его переговорах с женой, певец привёл пример из жизни своих знакомых.

Те выбирали дом за рубежом. Супруга его знакомого нашла очень шикарный вариант и заявила, что если муж его купит, то она готова к рождению для него даже нескольких детей.

Ориентировочная стоимость дома составляла в пределах 7 – 8 миллионов рублей. Такие траты, считает Лепс, может себе позволить далеко не каждый. Поэтому он и приступил к переговорам.