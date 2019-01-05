«Развела голубятню»: Вечно пьяная Королёва могла сделать из дома пристанище для геев

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Наташа Королёва и ее супруг Тарзан не стыдятся общения с секс-меньшинствами, и активно поддерживают с ними дружбу. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи сети, посмотрев видео-презентацию с празднования Нового года дома у певицы.

Наташа Королёва никогда не стыдилась своей страсти к выпивке - папарацци очень часто ранее заставали ее с бокалами крепких напитков на мероприятиях, но теперь певица и вовсе перестала это скрывать. На ее странице в социальной сети изредка появляются видео с мероприятий, на которых видно, что Королева или собирается выпить, или уже находится под воздействием горячительных напитков. Этот Новый год, по мнению пользователей, не стал исключением, и супруга Тарзана вновь хорошо побаловала себя спиртным.

Пользователей смутил и тот факт, что среди гостей на Новый год присутствовали и люди, как полагают фанаты Королёвой, и нетрадиционной ориентации. По мнению юзеров, вечно пьяная Королёва могла сделать из их с Тарзаном дома пристанище для геев. Поскольку провокационная парочка певицы и стриптизера любит эпатаж, то одной массовой пьянкой празднование Нового года, как полагают пользователи, вряд ли обошлось бы.

Юзеры убеждены, что Тарзан и Королёва сильно заигрались - в их возрасте пора вести размеренную жизнь, а не соревноваться по эпатажности торжеств. Певица, как полагают пользователи, из-за подобных мероприятий может и вовсе «сесть на стакан», позабыв о карьере. В этом ей могут помочь друзья-геи, которых, по предположениям юзеров, мог привести в семью Тарзан во избежание измен со стороны Королёвой, которая уже однажды скомпрометировала себя изменой Игорю Николаеву.

«Развела голубятню» - пишут пользователи сети, увидев на видео с Нового года у Наташи Королёвой стилистов, которых звезда отметила под публикацией. Другие же юзеры убеждены, что певица имеет право дружить с теми, с кем ей хочется, правда, подшучивают, что такие друзья могут увести у нее Тарзана, поэтому пить лишнего и спускать глаз с них нельзя.

Пользователи подытожили, что Наташе Королевой стоит прекратить устраивать массовые пьянки у себя дома и наконец-то вернуться к творчеству. По мнению фанатов, новая компания плохо влияет на певицу, поэтому ей стоит задуматься над сменой окружения, впрочем, как и Тарзану.