«Плоскопопый транс»: угрозы мужеподобной Волочковой насмешили фанатов

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В первую секунду показалось, что Джигурда, а не Анастасия Волочкова, появился на крыльце бунгало

Давняя интернет-пикировка между Волочковой и подписчиками обострилась по мере пребывания балерины на курорте. Едкие комментарии появляются практически под каждой публикацией 42-летней танцовщицы. Сама Анастасия не остаётся в долгу и, подливая масло в огонь, раззадоривает ответными высказываниями «завистников и нищебродов». В одном из недавних сториз, она бросила вызов фанатам, привычно высмеявших дежурный шпагат от бывшей балерины Большого театра. Угрозы вызвать на шпагатную дуэль Волочкова начала осуществлять прямо на крыльце бунгало элитного отеля. Чтобы остудить критиков, Анастасия прошлась по песку на огромных каблуках, как по подиуму.

Пляжное дефиле донельзя насмешило поклонников, и они нанесли ответный удар, заметив, что после вчерашних возлияний, походка Анастасии не совсем уверенная. К тому же, вопросы вызвала её мужеподобная фигура. Комментаторы доказывали Волочковой, что ей нельзя надевать стринги. В противном случае, со спины она становится похожей на плоскопопого транса с широченными плечами. Подписчики уверены, что виной всему алкоголь, который стал надёжным другом балерины в последнее время. С другой стороны, им становится интересно, до каких пределов Волочкова готова доказывать своё превосходство над злопыхателями.