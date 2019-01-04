«Басков проиграл размером рейтинга в Forbes»: Лопырева намерена рожать от богатого и женатого «папика»

Сегодня, 13:50

Многие поклонники, а особенно поклонницы Николая Баскова вздохнули в прошедшем году с облегчением, когда узнали о том, что анонсированное бракосочетание в Грозном «золотого голоса России» и телеведущей с сомнительной репутацией, не состоится.

Как недавно стало известно, благодаря инсайдерам из ближнего окружения, Виктория Лопырева намерена рожать ребенка от богатого и женатого «папика». Басков проиграл сопернику размером рейтинга в Forbes. Гражданин России армянского происхождения 53-летний Самвел Карапетян, занимает 36-ю строчку в списке самых обеспеченных людей. Судя по очередному восторженному посту Лопыревой, ее не смущает семейный статус отца ее будущего ребенка. Телеведущая признается, что Самвел с нее «пылинки сдувает». Викторию абсолютно устраивает ее роль содержанки, о чем она, совершенно не смущаясь, рассказывает своим подписчикам.

Нужно отметить, что восторги Виктории не были разделены большинством комментаторов. Несмотря на модные ныне тренды, пользователи считают, что разрушать чужие семьи и хвастаться незаконнорожденными детьми, по меньшей мере, странно. Некоторые удивляются, как богатый человек, который имеет большие возможности в личном плане, мог клюнуть на девицу «не первой свежести» с весьма неоднозначной репутацией. Басков пока никак не прокомментировал заявления Лопыревой, хотя некоторые его фанаты утверждают, что он болезненно пережил предательство Виктории.