Между Пугачевой и Крисом Кельми произошла ссора из-за песни «Ночное рандеву»

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После ухода из жизни Криса Кельми, его родственники стали делиться воспоминаниями исполнителя. Оказалось, что к нему проявляла симпатию Примадонна, но это было мимолетным увлечением.

Родственники Криса Кельма поделились воспоминаниями знаменитого певца, который получил большую популярность в период участия в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Оказывается, между ним и Примадонной был краткосрочный роман, а вот камнем раздора в их отношениях стал популярный хит Кельми «Ночное рандеву», который звучал из каждого окна.

Оказалось, что автором этой песни действительно является не Кельми, а Вадим Усланов. А некоторые люди, знакомые с этой ситуацией, даже утверждают, что Крис пел под фонограмму. Тем не менее, этот хит ассоциируется именно с Кельми. Знакомые певца считают, что без яркой внешности Кельми эта песня могла бы и не стать хитом никогда.

Напомним, что певец умер в своем загородном доме 1 января 2019 года от остановки сердца. Правда, по другой информации, у музыканта были проблемы с печенью и почками, вызванные многолетним злоупотреблением алкоголя.

После известия о том, что Крис Кельми скончался в своем загородном доме, ни единственная жена Людмила, ни сын Кристиан пока не высказались на эту тему, хотя обстоятельства смерти до сих пор не дают покоя как поклонникам певца, так и представителям СМИ. Родные певца приняли решение, что похороны состоятся инкогнито и видеть на них друзей они не хотят.