У Жанны есть утерянный брат: Умерший близнец Фриске был похищен врачами при рождении-мнение

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Жанна родилась вместе с братом, который был недоразвитым и якобы умер. Труп ребёнка ни Владимир, ни Ольга Копыловы так и не видели. Сначала врачи даже убеждали супругов в ошибке на УЗИ, мол была только девочка. Мальчик был жив некоторое время, и «умер» гораздо позже.

Родителям Жанны Фриске пришлось пережить многое. Они потеряли дочь, лишились единственного внука, влезли в долги и так далее. Как бы то ни было, но супруги пережили не только утерю дочери Жанны, но и смерть её брата-близнеца.

Во время беременности Жанной живот Ольги Копыловой был настолько велик, что сразу было видно: крупный мальчик, или двойня. Врачи установили, что родителям стоит готовится к близнецам. Однако, малыши родились недоношенными на 7 месяце, о чём говорила сестра Жанны Наталья. У мальчика был недоразвит один из органов, и он скончался.

Ольге и Владимиру еле удалось пережить смерть малыша. По словам Натальи, у них в семье это закрытая тема, которую лишний раз не поднимают. Об этом знали только самые близкие друзья и родственники. Ольга Орлова, подруга Фриске и экс-«Блестящая», указывала, что они обсуждали смерть брата-близнеца с Жанной. Сама певица узнала об этом, только когда стала взрослой, и очень себя винила, вспоминая о погибшем брате довольно часто.

Как бы то ни было, но существует мнение, что умерший близнец Фриске был похищен врачами при рождении. Это была довольно распространённая практика в советское время. Существуют тысячи уголовных дел, фигуранты которых медики. По заказу состоятельных бездетных пар они попросту забирали новорожденного у матери, а ей говорили, что малыш умер. Тогда увидеть труп ребёнка, чтобы убедится в его смерти, практически было невозможно. Мёртвых младенцев просто утилизировали.

Таким образом, разбитые горем матеря и не догадывались, что их сын или дочь могли быть живы, но росли в другой семье.

Возможно, что и у Жанны есть утерянный брат. Дело в том, что изначально Ольге Копыловой никто не говорил, что мальчик умер, якобы берегли её психику. Он действительно родился живым, и умер намного позже. Затем Владимир по какой-то причине начал убеждать супругу, мол врачи ошиблись при УЗИ, и родилась только девочка. Возможно, медики убедили в этом и его. Однако, самое важное состоит в том, что труп младенца так никто и не видел. Доктора посоветовали не смотреть на ребёнка, чтобы не травмировать психику.

Не исключается, что брата-близнеца Жанны Фриске попросту украли.