Не мужик, а Плющенко: Рудковская все похвалы за талант фигуриста приняла в свой адрес

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«Мямля» Евгений Плющенко отдает все лавры успеха своей жене и «молча» выполняет свою работу.

Яну Рудковскую легко можно называть карьеристкой: девушка владелица косметический салонов и успешный продюсер. Однако, Рудковская также славится своим талантом «приписывать» чужой успех на свой счёт. Девушка неоднократно заявляла в интервью, что успех мужа Евгения Плющенко наполовину заслуга Яны. По словам девушки, именно жене фигурист обязан улучшению доходов, ведь ранее: «Женя с мамой собирал бутылки и делил одно яблоко на двоих». В то время, как лавры успеха получает супруга, Плющенко и не спорит с женой, а попросту занимается своим делом. Благодаря скромности по истине талантливого и трудолюбивого фигуриста в народе Евгения уже прозвали не мужиком, мямлей. В очередной раз все похвали за талант фигуриста приняла в свой адрес в Питере. В соцсетях девушка поблагодарила публику за 4 аншлага на ледовом шоу «Щелкунчик».

Заботливая жена не забыла упомянуть о 4 медалях в Олимпиадах Плющенко, однако, ни слова не сказала о кропотливом труде над созданием шоу остальных ребят. Хвастаться заслугами любит Рудковская и младшего сына Гном Гномыча. Пятилетний Саша трудится как взрослый и покоряет уже не только модельные вершины, но и преуспевает в фигурном катании. На днях звёздный продюсер похвасталась, что в свой день рождения малыш станцует сразу два шоу в день. Однако, как считают фанаты, Рудковской стоит задуматься, ведь малыш скоро подрастет и не станет отмалчиваться, как отец, о наглом воровстве успеха.