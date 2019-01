Не мужик, а Плющенко: Рудковская все похвалы за талант фигуриста приняла в свой адрес

View this post on Instagram

Питер,спасибо за 4 первых аншлага #щелкунчикплющенко и за любовь к Евгению @plushenkoofficial который для любимого города привёз 4 Олимпийские медали в 4 разных Олимпиадах ,выступая всегда только за этот город и 21 год тренируясь только у одного тренера -А.Н.Мишина в Юбилейном. Тут особая атмосфера! Питерская ! Магия шоу соединяется с магией зрителей 💙🙏🏻❄️