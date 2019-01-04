«Поставит на ноги детей Виторгана»: Собчак могла приколоться с Богомоловым ради пиара и наследственной стервозности

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Несмотря на все скандальные сообщения последних месяцев, многие фанаты Ксении Собчак уверены, что журналистка, решившая связать себя с большой политикой не может просто так, на пустом месте делать необдуманные шаги.

По мнению фанатов, высказываемых в социальных сетях, Собчак могла попросту приколоться с Константином Богомоловым и их близкими отношениями, ради пиара и наследственной стервозности, которая стала неотъемлемой частью ее имиджа. Поклонники считают, что Ксения Анатольевна поставит на ноги детей Максима Виторгана от его первого брака, подчинит мужа своим жизненным приоритетам. Тем самым, создаст в российском обществе образ нового типа лидера, который не опасается за свое реноме среди тех, кто для нее олицетворяет противоположный лагерь. Игра на контрастах, несомненно, подсказана не только политтехнологами, но и ее матерью, сенатором Людмилой Нарусовой, всегда выступающей в оппозиции к власти, но пользующейся ее благорасположением благодаря Владимиру Путину.

Несмотря на стойкое мнение о ненависти Собчак к детям, отпрыски Максима Полина и Даниил от предыдущего брака с Викторией Векберг, пользуются благорасположением нынешней супруги актера. Ксения Анатольевна нисколько не высказывает негатива к молодым людям, а пытается помогать им во всех начинаниях. Судя по комментариям, так считают многие фанаты Собчак. Сам Константин Богомолов, вовлеченный в скандальную историю, предпочитает загадочно отмалчиваться. Может быть это и есть часть интригующего сценария.