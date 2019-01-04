«За женщин всех возьму у друга на ронат!»: Стас Михайлов может оказаться геем

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«Любитель женщин» на сцене на самом деле полная противоположность в жизни.

Совсем недавно Стас Михайлов посетил телепрограмму «Вечерний Ургант». Из-за броского стиля Михайлова, где он стал совершенно не похож на брутального мужчину, многие фанаты задумались об психологических изменениях Стаса. Проверив достоверные источники, оказалось, что старого брутального Михайлова жизнь совершенно изменила, мода омолодила певца, а также предоставила массу поводов подозревать, что он – гей.

Как считают фанаты – человек он хороший, однако поведение его не адекватно и не слажено. Он изображает из себя самца, секс-символа всех, кому за 40 лет, но в действительности это далеко не так. Для тех, кто здраво оценивают критичность ситуации, он так и остался пухлощеким мальчиком с постоянным лишним весом.

Комплексы Стасика и его желание попробовать все сводят многие факторы к тому, что и его сгубила голубая русская эстрада, а именно сделала геем.

Фотография, предоставленная выше в статье, является частным снимком из семейного архива певца. Второй мужчина на фото является незнакомым лицом, точно не родственником и не публичным другом. Также в глаза бросается не дружеская поза. Исследователи этого дела утверждают, что на фото сексуальный партнер, любовник певца.

Конечно, на публике Стас обязан держать планку, ведь на женолюбстве строится вся его карьера, на которой он зарабатывает немалые деньги.

Напомним, что у Михайлова есть три ребенка от трёх разных спутниц, однако узнать, сколько у него было мужчин – пока невозможно, ведь, как известно, мужчины не рожают детей.