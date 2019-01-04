Павел Прилучный: Впервые я сел за руль в 10 лет, а потом было опасное ДТП

Сегодня, 12:00

Увлечением актёра в детстве, как и у большинства мальчиков, были машины. Он даже собирал собственную коллекцию игрушек-автомобилей, но многодетная семья жила небогато, и деньги ему на это выделяли редко.

Павел Прилучный сообщил, что впервые он сел за руль в 10 лет. Потом, когда он уже повзрослел, случилось опасное ДТП, и он даже собирался вообще отказаться от вождения.

Первую в семействе Прилучных машину купил старший брат. Он же и стал инструктором Павла. Автомобиль был подержанная «японка».

Актёр сообщил, что до сих пор помнит эту поезду, которая была для него очень сложной. Брат постоянно ругал его, когда он делал что-то не так. В то время он на него обижался, но сейчас понимает, что именно тогда он и научился управлять автомобилем.

Когда Прилучный смог получить права, то приобрёл «Ладу» цвета «баклажан», которую он вспоминает с любовью до сих пор.

Ну а затем актёр купил спортивную Toyota Celica. Автомобиль был без глушителей, и слышно его было далеко. Поэтому мать всегда знала, когда нужно накрывать на стол.

Однако, эта машина на снегу становилась неуправляемой. Его выкинуло на бордюр. При этом оказалась пробита тормозная трубка. Останавливать взбесившийся автомобиль пришлось ручником.

Затем на МКАД в омывателе замёрзла вода, и ему пришлось постоянно высовываться для поливки лобового стекла.

С его слов, он тогда натерпелся таких ужасов, что подумывал больше никогда не садиться за руль. Но тяга к автомобилю победила.