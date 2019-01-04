Жизнь хомяка: Дарья Пынзарь вместо воспитывания детей занимается самолюбованием

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Мать-кукушка Пынзарь строит карьеру, не обращая внимание на проблемы со здоровьем у детей.

«Идеальная» семья Пынзарей из «Дома-2» для многих стала эталоном любящей семьи. Однако, не все так гладко за пределами красивых картинок в соцсетях. Семья Пынзарей воспитывает двух сыновей Артёма и младшего Давида. И если же в первенце пара души не чаяла, то на воспитание второго ребёнка звёздные родители «забили». С самого рождения у малыша заметили проблемы с координацией движений. В годовалом возрасте малыш с трудом передвигался, а то и вовсе неуверенно стоял на ногах. Теперь 3-х летнего Давида уличили за отставанием в речевом развитии. Сергей Пынзарь на днях опубликовал ролик, где мальчик играется с ёлкой и на своём детском говоре делится эмоциями с отцом. Подписчики сравнили мальчика с дочкой Бородины Теоной: малыши одногодки, однако, Тея гораздо преуспевает в развитии Давида.

Девочка чётко выговаривает все звуки и выражается довольно сложными предложениями, в отличии от «детского лепета» Давида. Подписчики тут же обвинили Дашу в беззаботной жизни хомяка. По словам фанатов, Дарья вместо занятий с детьми занимается самолюбованием в соцсетях. Очевидно, молодая мама прекрасно выглядит и предпочитает тратить на свою красоту немало времени, которое могла бы посвятить семье. А недавно Пынзари переехали жить в Турцию, когда бизнес остался в России. Теперь, из-за постоянных перелётов у горе-матери и вовсе не останется времени для детей. Даша планируют родить ещё и дочку в ближайшее время. Судя по всему, если на развитие Давида не хватает времени сейчас, то с появлением 3 ребёнка в семье малыш и вовсе останется без внимания.