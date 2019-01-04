Евгения Петрова устраняет последствия неудачного похода к косметологу

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Идеально ровную кожу пообещали косметологи звезде тревел-шоу «Туристы». По факту же Петрова получила множество побочных эффектов, которые придется устранять долгое время.

Любая женщина хочет видеть свою кожу идеальной и прикладывает для этого все усилия. Все же современная индустрия красоты предлагает огромный спектр услуг – от различных косметологических процедур до операций, которые помогут в погоне за идеалом. Встала на этот путь и участница тревел-шоу «Туристы» Евгения Петрова.

Телезвезде однажды предложили использовать определенную систему тренировок и питания, чтобы способствовать «раскачке» метаболизма, в результате ей удалось сбросить шесть килограмм. С лицом участница шоу также экспериментирует, пробуя различные косметические процедуры, такие как: мезотерапия, биоревитализация, массаж, в общем все, кроме лазерной шлифовки, которая, по ее мнению, не стоит таких огромных затрат.

Как оказалось, такая антипатия к лазерной шлифовке лица у знаменитости возникла после того, как она ее попробовала – последствия такого неудачного эксперимента пришлось устранять довольно продолжительное время. После процедуры, которая проходила под общим наркозом, знаменитость десять дней вообще не могла выйти из дома. Петрова уверенна, что после данной процедуры у нее стала повышенная пигментация кожи, с которой теперь ей приходится бороться.