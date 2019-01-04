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Наступивший год принесёт актрисе и ведущей очень нелёгкие испытания. Об этом сообщила ведунья Саона.

Как итог, ясновидящая предрекла Ларисе Гузеевой уход с Первого канала. До этого у теледивы будут постоянные стрессы, апатии и состояния неудовлетворённости.

Со слов экстрасенса, на работе Гузеевой уже всё надоело и идёт она туда, как на каторгу. Видимо, в её голове уже появились мысли о том, чтобы совсем распрощаться с телевидением.

Саона отметила, что Гузееву уже не привлекает «Давай поженимся». Ей кажется, что это шоу стало во-многом наигранным.

Такие настроения Гузевой она связывает со смертью её матери. После этого артистка растрачивает эмоции, замкнувшись в себе.

Ясновидящая проинформировала, когда ведущая покинет этот проект, на голубых экранах она станет появляться очень редко

В то же время ведунья сообщила о том, что она увидела для Гузеевой и хорошие новости. Ларисе предстоит встретиться со своей настоящей любовью. Это произойдёт совершенно случайно и в самом конце года.

Новый возлюбленный телеведущей станет для неё почти идеальным мужчиной.