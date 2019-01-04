«Поцелуй принцессы»: Бузова готова излечить «заблудившегося» Батрутдинова от давней гомосексуальной травмы

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Скандальное признание резидента Comedy Club в «непреднамеренном» опыте однополой любви, совершенном в студенческие годы, вызвал в Сети множество комментарием, большинство из которых начиналось словами: «я так и подозревал».

Тем не менее, каминг-аут одного из основоположников популярного юмористического шоу, может несколько «смикшировать» поцелуй принцессы современного отечественного шоу-бизнеса. Ольга Бузова всеми доступными способами готова излечить «заблудившегося» Тимура Батрутдинова от давней гомосексуальной травмы. Роман бывшей ведущей скандального проекта «Дом-2» и комика широко обговаривался еще более года назад, когда в СМИ даже прошли слухи о возможной свадьбе Тимура и Ольги.

Однако затем, творческие проекты предполагаемой семейной пары, стали препятствием для осуществления официального закрепления отношений. Это, впрочем, одна из версий. Некоторые знатоки продолжают утверждать, что Бузова, которая так же попала под подозрение о нетрадиционной сексуальной ориентации, просто пытается реабилитировать себя и своего давнего друга.

Все сторис Бузовой, связанные с Батрутдиновым, связаны с поцелуйчиками и взаимными объятиями. Но, внимательные пользователи могут заметить в якобы откровенных фото, полное отсутствие страсти и малейшего намека на сексуальность. В начале прошлого года была распространена информация о том, что в Барселоне состоится долгожданная свадьба комика и певицы. Не срослось. Видимо, Ольга действительно выполняет функции «милого друга» для Тимура, который подвержен рефлексиям и истерикам по поводу сообщений о себе в информационном поле. Даже если это так, то Бузова в этом случае, является позитивным примером преданной дружбы.