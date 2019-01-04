«Ребенок отстает в развитии»: Даша и Сергей Пынзари забыли о сыне, пока строили карьеру

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Пока родители не могут разобраться в своём быту, маленький Давид отстает от сверстников в речевом развитии.

Новогоднее семейное видео опубликовал в своем Instagram Сергей Пынзарь. На видео его старший 3-летний сын, Давид, пытается снять украшения с новогодней ёлки, а отец не советует ему так поступать.

Большой диссонанс в комментариях вызвало то, что в своём возрасте мальчишка не выговаривает никакие слова, кроме «да» и детских щебетаний.

Сергея осудили за то, что он не разрешает ребенку играться с новогодним деревом, так как подобного рода запреты никоем образом не заставляют ребенка развиваться.

Также фолловеры заметили, что Даша Пынзарь недолго продержалась в России и теперь снова уезжает жить и работать отдельно от детей в Аланию.

Фанаты утверждают, что без мамы детям очень сложно расти, а муж так и подавно может сбежать от такой жены, которой никогда нет рядом.

Страшнее всего последствия такого игнорирования детей. Бесспорно, родители уделяют достаточное количество времени для публикации детей в социальных сетях, однако на первоплановые вещи внимание не обращается совершенно. Словарный запас Давида составляет менее 10 слов.

Напомним, что в 3 года малыш должен уже сам называть свой возраст, пол, описывать себя. Составлять минимум 3-5 предложений без запинок, однако ошибки в словах являются нормой, а также применять обобщающие слова к окружающему.