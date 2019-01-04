«Не самец, а неудачник»: Крид может использовать девушек в качестве секс-игрушек из-за провальных романов

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Похоже, что Егор Крид обозлился на женскую часть населения и пытается за счет нее самоутвердиться. Такого мнения придерживаются пользователи сети, считающие, что певец не может простить своих девушек за то, что они использовали его в собственных целях, без намека на чувства.

Певец Егор Крид позиционирует себя как мужчина-сердцеед, не скрывает своей полигамности, поэтому при встрече с ним девушкам не стоит якобы рассчитывать на что-то большее, чем мимолетный секс - как с Аленой Венум, как полагают пользователи. Но у юзеров есть версия, которая объясняет его пренебрежительное отношение к любовным связям, и почему его романы затягиваются всего на пару секс-ночей.

Крид, по мнению пользователей, может использовать девушек в качестве секс-игрушек из-за провальных романов с Нюшей и Дарьей Клюкиной. Все прекрасно помнят, как певец убивался после расставания с певицей, которая, согласно слухам, не стала идти против воли родителей и разорвала отношения с молодым исполнителем. Разрыв с Кридом подогрел интерес к Нюше как минимум на несколько лет вперед, поэтому данный поступок девушки многие расценивают как продуманный пиар-ход. Другая девушка, Дарья Клюкина, согласно догадкам пользователей, убила в Егоре Криде всю веру в нормальные отношения, поскольку могла также использовать его для пиара, зная, что певец является кумиром молодежи в России. После этого Крид мог начать вести отвязный образ жизни - певец, по мнению юзеров, может использовать девушек в качестве секс-игрушек из-за провальных романов.

«Не самец, а неудачник» - подытожили пользователи сети. Юзеры убеждены, что Крид, подобно маленькому обиженному мальчику, сгоняет свою неприязнь на девушках из-за Нюши и Клюкиной, использовав их исключительно для секса, хотя, по мнению юзеров, многие из его временных пассий не против завести с ним серьезные отношения. Но певцу ничего не остается, кроме как и дальше «матросить» девушек, поскольку, как убеждены пользователи, он панически боится, что его истинная натура «страдальца» вылезет наружу и подпортит ему карьеру.