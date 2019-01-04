49-летняя Дженнифер Энистон встретила Новый год с 2 мужчинами

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Дженнифер Энистон весело проводит время в компании мужчин, несмотря на недавний развод.

Популярная актриса с друзьями Джейсоном Бейтманом и Джимом Киммелом встретила Новый год в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Девушку заметили папарацци на улицах города в чёрном неприметном наряде, скрывающуюся в солнцезащитных очках.

По словам близкой подруги Кристин Хан, 49-летняя Дженнифер — это «социальный клей», который объединяет компанию друзей. «Когда её нет в городе, мы почти не знаем, что с собой делать, куда идти и как общаться», — сообщает Хан. В интервью Дженнифер неоднократно заявляла, что дом актрисы скорее похож на клуб. Девушке нравится развлекаться и проводить время с друзьями дома. По словам актрисы, такому гостеприимству Энистон благодарна матери: «Я взяла это с детства, просто всегда слышала маминых подруг в доме и училась делать хорошую сырную доску». Несмотря на расставание с мужем Джастином Теру в начале 2018 года, Дженифер прекрасно выглядит. Девушка продолжает строить успешную карьеру актрисы и в скором времени вернётся на экраны с новой драмой. В фильме актриса снимается с Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях. А недавно, Энистон снялась в ещё одном фильме Netflix под названием «Загадочное убийство», который воссоединил актрису на съёмочной площадке с хорошим другом и коллегой Адамом Сэндлером.