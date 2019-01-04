«Два пикинеса выбирают девок»: Зрители кастинга в Серебро оскорбили Олега Майями и Амирана

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Чем дальше в лес, тем больше дров, эту пословицу могут применить те, кто следит за отбором новых участниц в Серебро. Чем больше выпусков выходит, тем сильнее народ разочаровывается в организации этого шоу. Если в первом выпуске был один «разврат и похабщина», то во втором, девушки столкнулись с унижением от ведущих, Олега Майями и Амирана Сардарова.

Самый часто задаваемый вопрос в комментариях YouTube под новыми роликами кастинга — это «Куда смотрит Фадеев?». Это действительно, более чем, непонятно. Группа Серебро является одним из самых популярных и известных проектов продюсера Максима Фадеева. Но по всей видимости, композитор хочет снизить востребованность коллектива, иными словами это объяснить нельзя, только, если Максим Александрович вообще не в курсе, что транслируется шоу по подбору новых двушек. Первый выпуск кастинга возмутил всех, «Подбор проститут...к в сауну», «бордель», как его только не называли и всё из-за огромного количества полуголых девушек на экране. Это все странно конечно, но выбор ведущих смутил еще больше.

Первым оратором стал Гусейн Гасанов, богатенький азербайджанец, блогер, к словам «телеведущий» и «музыка» не имеет никакого отношения, по какому принципу он вообще там оказался, непонятно. Зрители предположили, что тот пришёл ради хайпа, так как новый Холостяк с его участием уже снимается и парню необходимо «пропиарить свою мордашку». Пропиарил, посмотрел приватные танцы участниц для своей персоны, ушёл.

Следом за азербайджанцем, появился кавказец Амиран Сардаров и Олег Майями. Если Майями, он же Кривиков, хоть «типа певец» и «фаворитка самого Фадеева», так как продюсер пытался продвигать парня, то, Амиран опять же никакого отношения ни к музыке, ни к телевидению не имеет. Оба парня выгоняли некоторых девушек без причины, только произнося «ты не подходишь», что вызвало еще больше негативной критики к шоу. «Два пикинеса выбирают девок» не более того.

Также аудитория посоветовала Максима Фадееву и его команде поучиться снимать шоу-кастинги. В пример продюсеру привели кастинг в ВИАгру. В данном шоу девушки честно соревновались и демонстрировали вокальные способности, а судили их экс-участницы группы и сам продюсер, но никак не «недоблогеры» и личные фавориты.