«Мечты сбываются»: Собчак намекнула, что размер полового органа Богомолова совпал с ее новогодним пожеланием

Сегодня, 09:36

Минувший год Собаки был отмечен серией громких бракоразводных процессов и семейных скандалов в среде отечественного шоу-бизнеса. Причины были разные, но резонанс одинаково громким, иногда наводящим на подозрения о преднамеренном пиаре.

Пять лет назад российские СМИ опубликовали сенсационную новость о тайной свадьбе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Уже тогда, остроумцы вспоминали бессмертные строки классика о том, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Причем, под «ланью» подразумевался именно Максим. Далее, несмотря на рождение сына Платона, все пошло по довольно предсказуемому сценарию. Волевая и жесткая супруга начала давить на актера с его творческими рефлексиями. Первый звоночек о явном неблагополучии в семье, прозвучал в прошлом году и получил фактическое продолжение. Не стесняясь, Собчак на своей страничке в социальной сети явно намекнула, что размер полового органа ее любовника Константина Богомолова совпал с ее новогодним пожеланием, загаданным 31 декабря 2017 года. Чтобы не оставлять сомнений, Ксения Анатольевна характерным жестом заядлого рыболова, развела руки на фото до впечатляющих пределов, типа, «мечты сбываются».

Реакция на пост была довольно контрастной. Фанаты Собчак, естественно, одобрили ее поведение. Не менее многочисленные хейтеры, в очередной раз вспомнили ее недавний поход в большую политику и не преминули напомнить о внешности Ксении, а также ее отношении к детям. Кстати, жест журналистки, лишившейся перед самым Новым годом должности главного редактора престижного издания, был растолкован довольно однозначно. Режиссер Богомолов, с которым Собчак не стесняется появляться на публике (при живом-то муже), был не раз упомянут в комментариях. Кстати, подписчики обсудили и новую шубу Ксении, которая неизвестно кем ей подарена. В этом вопросе мнения диаметрально разделились.