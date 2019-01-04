Экономит на всём: жадная Волочкова привезла чемодан еды на Мальдивы

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«Бедная Настя», уверены фанаты, вынуждена считать каждую копейку.

Балерина продолжает «пускать пыль» в глаза своих поклонников, хвастаясь пребыванием на Мальдивах. Недавно сториз страницы в Instagram поведали о её быте в элитном отеле. Волочкова сообщила, что съела на ужин тарелку макарон и очень себя винит за это – видимо потребность следить за фигурой остаётся у танцовщицы даже на отдыхе. Фанатов озадачило это заявление, ведь в рационе местной кухни есть множество диетических блюд, которые бы прекрасно подошли для переживающей за лишние килограммы Анастасии. Почему она не заказала на ужин те же морепродукты, недоумевали поклонники.

Скорее всего, посчитали подписчики, Волочкова экономит на всём, в том числе и на еде. Желая похвастаться шикарным отдыхом, балерина немного не рассчитала свои возможности и на посещение ресторана просто не осталось денег. В результате, чтобы не голодать, жадная Анастасия привезла чемодан продуктов из Москвы. Ехидные читатели, тем не менее заметили, что средств на выпивку, у любящей «это дело» танцовщицы хватает всегда.