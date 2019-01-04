Эдипов комплекс: Следующей любовницей Шаляпина может стать 70-летняя Дубовицкая

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По слухам, Цымбалюк-Романовская уже ждет ребенка Прохора Шаляпина — то, к чему пара шла уже очень долго, но семимильными шагами, в то время как Прохор начал заигрываться на стороне «по старой схеме».

Каким бы прекрасным голосом не обладал эстрадный певец Прохор Шаляпин, простому человеку он известен за то, что крутил романы с женщинами сильно старше себя, а с одной даже расписался. Да были дамы и молодые, но Шаляпин их скорее чередовал, пока не забудуться его прежние «делишки».

Еще на невышедшем шоу, анонс которого Прохор опубликовал на своей страничке, есть отрывок где молодой артист, вопреки сценарию, спустился со сцены, чтобы приобнять и поцеловать «вершителя постсоветского юмора» Регину Дубовицкую.

Многие считают, что привыкший к вниманию пенсионерок, будучи женатым на Ларисе Копенкиной, которая старше его на 28 лет, он не сможет удержаться, чтобы в дальнейшем «не замутить» с какой-нибудь богатенькой старушкой. При том, что Дубовицкая постарше бывшей жены Прохора — разница в возрасте у Регины и «милфолюба» - любителя женщин постарше, составляет 35 лет.

Несмотря на то, что он так активно «форсит» свои новые отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой они уже давно готовы заводить общих детей, фанаты уверены, что он не сможет «сдержать свое либидо». Ко всему прочему, влюбленная пара так долго пытается зачать ребенка, а параллельно этому Шаляпин активно снимается в рекламе средств от импотенции, что это не может вызывать ни вопросов, ни слухов.

Споры о причинах такого поведения идут до сих пор, есть два основных варианта: альфонс ли Шаляпин или попросту страдает от Эдипова комплекса, проецируя образ своей матери на будущую пассию — все по Фрейду.