Поцелуй за букет: «Маньяк» Батрутдинов выследил Бузову после кино

Сегодня, 07:28

Нежданно-негаданно Тимур «Каштан» Батрутдинов подоспел к «своей ненаглядной» Ольге Бузовой, чтобы устроить небольшой сюрприз.

Каждая новая сторис Ольги Бузовой выглядит как приглашение, все всегда знаю где она находится в режиме онлайн, но сама певица этим только наслаждается. Весь вечер телеведущая и девушка выкладывала короткие видео в Instagram, которые больше похожи на короткометражный фильм. С момента посиделок в собственном ресторане и до эксклюзивного кинопоказа «Богемская рапсодия», как сказала сама Ольга: «Спешл фо ми». Неожиданная встреча подстерегала молодое дарование после выхода из импровизированного кинотеатра.

По геолокациям ее и отследил Тимур «Маньяк» Батрутдинов, подоспев к концу фильма, чтобы вручить небольшой букетик, что тоже не могло не стать достоянием любимых Ольгой подписчиков.

На видео, снятой Бузовой, молодые люди стоят, державшись за руки, а за букет Батрутдинов «перепал» поцелуй благодарности. А в следующим видео они мило обнимаются и гладят друг друга по лицу.

[media=https://www.instagram.com/stories/buzova86/?hl=ru]

Несмотря на участившиеся слухи о нетрадиционной ориентации резидента Comedy Club, Тимур часто мелькает на фото в СМИ с разными девушками, в том числе и с Ольгой Бузовой, с которой их уже неоднократно «женили» фанаты. Сам Тимур попросту отмалчивается и разводит руками, а «часики то тикают, Батруха не молодеет».