«Кто снимет шкуру с этой лошади?»: Зоозащитники восстали против главной «шкуры» Собчак

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Зелёные уже давно не терпят Рудковскую, Волочкову, но Собчак так вообще перешла все грани.

Очередная фотография Ксении Собчак в профиле Instagram вызвала огромное количество критики около себя со стороны зоозащитников.

Конечно, каждый осознает, что все фото – чистой воды реклама, а деньги не пахнут, но когда зверски убивают сотни невинных животных только для того, чтобы какая-то «светская львица» без причины похвасталась новенькой и дорогой шубой перед другими такими же «светскими». Подписчики также высказались, что готовы терпеть всякого рода «понты», и дорогие виллы, и машины, и бриллианты, однако животных попросили не трогать и не возводить в культ убийство.

Также Собчак предложили прорекламировать модные дома с шубами из искусственного меха, которые по всем параметрам ничуть не уступают натуральным.

В пример также привели запад, где все звезды уже давно выбрали искусственный мех, а те кто не выбрал – получают пролитую на лицо зелёнку.

Наши же звёзды ничего не боятся и выкладывают свои лошадиные лица ( подписчики сделали отсылку на прозвище Собчак среди народа). Также подписчики попросили найтись человеку, который снимет «шкуры с этих шкур».

Напомним, что зоозащитники также нападали и на Яну Рудковскую, и на Анастасию Волочкову, однако те не скрывают своё наплевательское отношение к животным.

Собчак же отличилась тем, что сама называла себя ярой зоозащитницей, а во время беременности утверждала, что совершенно не ест мясо животных и занимается йогой.

Действительно, в своих блогах фото с мясом она не выкладывает, однако тотемная шуба доказывает, что все слова политика были чистой воды ложью и хайпом.