«Затравленная дочка Харламова и Асмус»: Ребёнок звёздных родителей не имеет таланта

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По словам пользователей интернета, для ребёнка таких артистичных родителей девочка Настя «абсолютно бесталантна». В свой Instagram Кристина Асмус выложила видео, на котором их с Харламовым дочка рассказывает стихотворение Деду Морозу. Весьма милая, но не похожа ни на «потрясающего пародиста, юмориста» отца, ни на одарённую актёрским талантом мать.

В обществе так заведено, что если звездные таланты решаются родить дитя, то их чадо обязуется быть таким же звездным и не менее талантливым, что не скажешь о дочке Харламова с Асмус. По поводу девочки Анастасии у поклонников знаменитостей разные мнения. Одни считают, что девочка пойдет по стопам родителей и станет актрисой или вообще «стендапером каким-нибудь».

Другие заявляют, что малышка очень стеснительная, не любит смотреть в камеру, тихо говорит, всё это пророчит ей жизнь не в «шоу-бизнесе явно». Примером, по словам подписчиков, на который ребёнок Асмус должен ровняться, послужила дочка Виталия Гогунского, он же «Кузя из Универа» — Милана Гогунская. Девочка очень артистичная, поёт, танцует, снимается в различных рекламах, участвует в конкурсах, словом полностью унаследовала дары звездного папы.

Милана конечно постарше, чем Анастасия, но это никак не влияет на прирожденный талант, если он есть. Тем более, что дочка «Кузи» и в 5 лет уже блистала на сцене. Дочка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина — Лиза, тоже не отстаёт, радует всех своими большими глазами и криками в костюме пиратки в Instagram папы. О маленькой Харламовой такого не скажешь.

Подписчиков Кристины удивило и то, что ни на одном фото не видно глаз девочки. Малышка либо в очках, либо стоит в профиль, либо глаза опущены вниз. В связи с этим, появилось много теорий и версий. «Сглазить боится вот и не показывает» - заявляет народ. Хотя, может быть это как раз напрямую и связано со стеснительностью ребенка.

Вдруг, Анастасия сама просит маму не показывать её или вообще не любит фотографироваться. Есть и мнение хейтеров на этот счет, что «ребёнок затравленный, напуганный, поэтому и не поднимает глаз».