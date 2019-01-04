«Только не на волосы!»: Виторган иронично мотивирует себя фразой «Не останавливаться!»

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Развод с Собчак для Максима может стать переломным моментом.

Максим Виторган выложил новое видео в Instagram, где девушка нечаянно проливает на себя шампанское. В подписи к видео было «Не останавливаться». Подписчики Виторгана восприняли это как глубокую метафору.

Известно, что в последнее время у него совсем не ладятся отношения с женой. Взрыв шампанским можно охарактеризовать, как провал. Провал у него бы в разговоре с Собчак.

Напомним, что сама Собчак процитировала в своем профиле «Звездные войны», «переговоры были недолгие, да пребудет с вами сила».

Скорее всего, слова Виторгана «Не останавливаться!» обозначали не что иное, как не сдаваться и вести переговоры, несмотря на пройдённое фиаско.

Ксению Собчак в сети все оскверняют. Люди считают, что именно ее поведение и является причиной разлада в семье. Виторган же для всех, словно герой, который пытается спасти теплые семейные отношения.

Судя по последним фото в Собчак и Виторгана, их браку точно пришел конец – супруги избавились от обручальных колец на безымянном пальце правой руки, хотя ранее свадебные украшения они носили всегда

Проблема в том, что сама Собчак даже не пытается скрывать свои отношения с другими мужчинами, так как семейная жизнь для нее, как считают подписчики, стала скучной и невыносимой.

Многих же все-таки интересует, что станет после возможного развода с ребенком, который был рожден в браке Виторгана и Собчак, и с кем из родителей будет жить сын.